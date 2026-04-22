Bolivia vuelve a perder un arbitraje internacional y ya acumula 13 fallos en contra

El país enfrenta un nuevo laudo arbitral desfavorable y acumula más de 800 millones de dólares en indemnizaciones por disputas internacionales, en su mayoría vinculadas a procesos de nacionalización.
21/04/2026 21:56
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Bolivia deberá pagar 105 millones de dólares al banco español BBVA tras un nuevo laudo arbitral internacional, lo que reaviva el debate sobre el impacto económico de los litigios que enfrenta el Estado en tribunales extranjeros.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General del Estado y organismos de investigación internacional, el país ha perdido 13 procesos de arbitraje de inversión, con un costo que supera los 810 millones de dólares en indemnizaciones a empresas extranjeras.
Más de 800 millones en indemnizaciones por disputas internacionales
Los fallos adversos están vinculados principalmente a procesos de nacionalización de sectores estratégicos. En total, Bolivia ha estado involucrada en 28 arbitrajes internacionales, de los cuales solo ha ganado dos, según los reportes citados.
Entre los casos más relevantes figuran:
Más allá de los montos económicos, estos fallos internacionales vuelven a poner en discusión el impacto de las políticas de nacionalización y el riesgo financiero que implican para el Estado boliviano en el escenario global.
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