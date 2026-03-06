Jhonny Fernández da positivo a influenza mientras cumple detención preventiva en Palmasola

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, dio positivo a influenza A, según confirmaron los resultados de laboratorio realizados mediante la prueba RT-PCR en el Hospital de la Mujer Percy Boland Rodríguez.

De acuerdo con la información, la muestra fue tomada el pasado martes y los resultados de biología molecular se conocieron este jueves, confirmando la presencia del virus en la autoridad municipal, quien actualmente cumple detención preventiva en el penal de Palmasola por el denominado caso “Pavimento”.

A pesar de su situación judicial y del diagnóstico médico, Fernández continúa ejerciendo sus funciones como alcalde desde el centro penitenciario.

El burgomaestre enfrenta procesos por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, y cumple una detención preventiva de 100 días, mientras se investigan presuntas irregularidades en obras de pavimentación ejecutadas en la ciudad.

Concejo Municipal analiza situación

Ante este escenario, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra sesionó este jueves para evaluar la posibilidad de designar a un alcalde interino. Sin embargo, la sesión concluyó sin alcanzar un acuerdo entre los concejales.

La concejal Gabriela Garzón informó que el debate quedó pendiente para una próxima reunión. Explicó además que existe una resolución judicial que autoriza al alcalde a recibir documentación del municipio mientras permanece recluido en Palmasola, lo que legalmente le permite continuar ejerciendo el cargo.

