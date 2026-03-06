Aditivos en la gasolina: Conozca los cinco beneficios que se verán en los vehículos

Los nuevos aditivos ya forman parte de la gasolina que se comercializa en el país y, podrían generar mejoras en el rendimiento y funcionamiento de los vehículos.
05/03/2026 21:13
La gasolina que se distribuye en el país ya incorpora nuevos aditivos con el objetivo de mejorar la calidad del combustible y optimizar el funcionamiento de los motores. De acuerdo con reportes, estas sustancias comenzaron a añadirse como parte de un proceso para estabilizar la gasolina y proteger los sistemas de los vehículos.
Según la información difundida por el canal estatal, los aditivos incluyen componentes antioxidantes y detergentes, que ayudan a mantener el combustible en mejores condiciones y a reducir la acumulación de residuos dentro del motor.
Entre los principales beneficios destacan cinco mejoras en el funcionamiento del automóvil.
Con esta medida, se busca mejorar la calidad del combustible disponible en el mercado y optimizar la experiencia de conducción, además de contribuir al mantenimiento de los motores en mejores condiciones.
