YPFB despacha 2 millones de litros de gasolina para abastecer Santa Cruz

La estatal descarga combustible importado desde Argentina en la planta Palmasola y refuerza los envíos con volúmenes superiores a la demanda para garantizar el suministro.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició la descarga de gasolina importada desde Argentina en la planta Palmasola, en Santa Cruz, y programó el despacho de 2 millones de litros de combustible para este martes, con el objetivo de reforzar el abastecimiento en Santa Cruz.

El gerente de Comercialización de la estatal, Nelson Mendoza Torres, informó que las cisternas con combustible comenzaron a ser descargadas y que durante el feriado de Carnaval se despacharon volúmenes superiores a la demanda habitual para asegurar la provisión continua.

“Se están descargando las cisternas de Argentina en la Planta Palmasola. Todo el feriado hemos estado despachando producto con volúmenes adicionales a la demanda, con la finalidad de garantizar la provisión del combustible”, afirmó el ejecutivo.

El refuerzo logístico incluye la capacidad operativa de la planta de YPFB y el apoyo adicional desde la planta de DISCAR, lo que permitió incrementar los volúmenes distribuidos y contribuir a la normalización del suministro en la capital cruceña y sus provincias.

Según la estatal, las operaciones de descarga, almacenamiento y distribución se desarrollan de forma continua, lo que permite garantizar la provisión de gasolina tanto en cantidad como en calidad para cubrir la demanda de los usuarios.

YPFB aseguró que continuará con los despachos extraordinarios y el monitoreo permanente del abastecimiento, con el fin de restablecer completamente la normalidad en la distribución de combustible en el departamento.

