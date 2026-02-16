¿Bajó el dólar? Conozca la cotización de la divisa en el mercado paralelo la tarde de este lunes 16 de febrero

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró una leve variación en su cotización este lunes 16 de febrero, de acuerdo con datos difundidos por plataformas digitales que monitorean el comportamiento del tipo de cambio informal.

Pasadas las 12:50, el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se ubica en Bs 9,10 para la compra y Bs 9,08 para la venta. En comparación con el reporte de las 8:00, cuando marcaba Bs 9,12 para la compra y Bs 9,09 en venta, se observa un ligero ajuste a la baja en el valor de venta.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reporta Bs 9,09 para la compra y Bs 9,07 para la venta.

En contraste, el Banco Central de Bolivia reporta para el inicio de semana una cotización de Bs 8,58 para la compra y Bs 8,76 para la venta en el mercado oficial. No obstante, el tipo de cambio oficial se mantiene sin modificaciones, en torno a Bs 6,96 para la compra y Bs 6,86 para la venta.

