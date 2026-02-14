Freddy Zenteno asume como nuevo director interino de la ANH

La designación instruye que toda la documentación oficial pase a manos de la nueva autoridad ejecutiva.
14/02/2026 14:43
Escuchar esta nota
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) inicia una nueva etapa administrativa tras la designación de Freddy Zenteno Lara como su Director Ejecutivo interino. Este nombramiento se formalizó mediante la Resolución Suprema N° 32221, la cual ya ha sido notificada oficialmente a todo el personal de la institución estatal.
El relevo en el mando fue comunicado internamente a través de un memorando que establece directrices inmediatas para la operatividad de la entidad. El documento instruye específicamente que, a partir de la fecha, "toda la documentación institucional sea dirigida directamente a la nueva autoridad ejecutiva" para garantizar la continuidad del servicio.
Zenteno Lara no es un perfil ajeno a la estructura del ente regulador, pues cuenta con un historial que se remonta a más de una década dentro de la institución. En septiembre de 2012, el ahora director figuraba como “Profesional de Administración y Gestión”, además de haber desempeñado el cargo estratégico de asesor de la exdirectora Margot Ayala.
