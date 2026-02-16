Así se vivió el primer día del 'Carnaval de calle' en Santa Cruz

La calle Ballivián vibró con la energía de miles de jóvenes que recuperaron la esencia del Carnaval de calle. El sol acompañó la primera jornada, permitiendo que la mojazón se extendiera hasta el anochecer.
16/02/2026 12:36
El primer día del Carnaval en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra estuvo marcado por el entusiasmo colectivo que tomó las calles y dio inicio a tres jornadas de tradicional mojazón en la capital cruceña.
Las condiciones climáticas acompañaron la celebración y permitieron que la mojazón se viva con intensidad en distintos puntos de la ciudad.
El centro cruceño se llenó de color, música y algarabía, especialmente en la calle Ballivián, donde decenas de jóvenes se congregaron para disfrutar del Carnaval de calle al ritmo de la tambora.
El orden y la participación masiva consolidaron un arranque festivo que refleja la esencia del Carnaval cruceño, caracterizado por la convivencia y la alegría popular.
Mientras tanto, la ciudad ya se prepara para vivir el segundo día de Carnaval. En los barrios, vecinos alistan la música, la comida y los juegos con agua, anticipando nuevas jornadas de celebración en distintos distritos de Santa Cruz.
