En medio de la alegría y el desenfreno característico del Carnaval, un grupo de efectivos policiales terminó completamente empapado tras ser sorprendido con una lluvia de globos de agua en la plaza principal de Quillacollo, en Cochabamba.

El momento, captado en video, muestra a los uniformados caminando por el centro de la plaza cuando, desde distintos puntos, empiezan a caer globos cargados de agua. Entre risas, gritos y el bullicio típico de la celebración, los policías intentan cubrirse mientras los proyectiles acuáticos explotan a su alrededor.

Lejos de generar tensión, la escena refleja el espíritu festivo que se vive en las calles durante estas fechas, donde el agua y la espuma son protagonistas. Algunas personas celebraban entre carcajadas mientras otras grababan el curioso episodio con sus celulares.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en una de las postales más comentadas de la jornada carnavalesca.

