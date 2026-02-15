Carrozas, creatividad y mucha alegría: el Corso Infantil llena de color las calles de Cochabamba

La alegría del Carnaval se apoderó de las calles de la ciudad de Cochabamba este domingo con la realización del Corso Infantil, un evento dedicado a los más pequeños que estuvo marcado por carrozas coloridas, disfraces originales y comparsas llenas de energía.

Más de 90 comparsas infantiles participaron del recorrido, donde niños y niñas bailaron y disfrutaron acompañados por sus familias.

La plaza de Las Banderas se convirtió en un punto de encuentro de sonrisas, juegos y música, con cientos de padres apoyando y celebrando cada presentación.

El Corso Infantil en Cochabamba. Foto: APG

“Disfrutando con alegría y acompañando para que los niños la pasen bomba”, comentó uno de los padres, mientras acompañaba a su hijo.

Los protagonistas también compartieron su entusiasmo. “La estoy pasando bien, todo está alegre, es alegría”, dijo un niño participante, aún con su disfraz y pintura facial.

Las carrozas destacaron por su imaginación y detalle. Personajes de películas como Avatar, figuras fantásticas y representaciones de danzas bolivianas formaron parte del desfile, mostrando tanto fantasía como identidad cultural.

El Corso Infantil en Cochabamba. Foto: APG

La creatividad en los trajes fue uno de los aspectos más aplaudidos por el público que se apostó desde temprano en El Prado cochabambino.

El alcalde Manfred Reyes Villa señaló que el Corso Infantil es uno de los eventos más esperados del calendario carnavalero y resaltó el esfuerzo de las familias en la preparación de disfraces y carrozas.

Además, invitó a la población a participar el próximo sábado 21 de febrero en el Gran Corso de Corsos para cerrar la fiesta.

“Esto es parte del Carnaval, han participado niños disfrazados, cada año vamos mejorando el Corso Infantil. Agradezco siempre la participación de todos”, expresó la autoridad.

Entre música, baile y mucha imaginación, el Corso Infantil volvió a demostrar que el Carnaval también se celebra a la altura de los más pequeños, con actividades pensadas para disfrutar en familia.

