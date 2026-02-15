Camila I lista para el recorrido: "Mi corazón es suyo, juntos hacemos latir a Santa Cruz más fuerte"

La majestuosidad y el sentimiento se unieron en lo alto del carro alegórico de la comparsa Testarudos. Camila I, ya instalada en su imponente trono, compartió sus últimas impresiones antes de arrancar el desfile, destacando que esta noche no solo se celebra la alegría, sino también la historia de la región.

Un homenaje a la libertad cruceña

Visiblemente conmovida, la soberana explicó el profundo significado detrás de la temática de su carro para este Corso 2026.

"Muy emocionada como siempre. Lista para entregar mi corazón a todo mi pueblo hermoso, para festejar también este 14 de febrero nuestros 201 años de libertad y por eso es este carro en homenaje a nuestra bandera cruceña, con el escudo recreado", afirmó la reina, vinculando la fiesta grande con la efeméride departamental.

Gratitud y compromiso con su pueblo

Entre besos y saludos a la multitud que coreaba su nombre, Camila Sanabria dejó en claro que su reinado es una entrega total a los ciudadanos:

"Los amo con todo mi corazón. Gracias por venir y gracias por celebrar lo que somos. Siempre estemos orgullosos de lo que somos. Juntos hacemos latir el corazón de Santa Cruz más fuerte. Listísima para los tres días de mojazón, nos vemos en las calles", concluyó, anticipando lo que será el festejo en el centro de la ciudad tras el Corso.

La soberana cerró su intervención deseando una "noche espectacular" junto a sus coronadores, los Testarudos, antes de que la música de la banda marcara el inicio de su avance triunfal por la pasarela del Cambódromo.

Mira la programación en Red Uno Play