Comparsas y personajes tradicionales encienden la Farándula Carnavalera en La Paz

En el desfile destacan los personajes emblemáticos como el pepino, la cholita paceña y el ch’uta, que avanzan entre música y baile por el Prado, acompañados por el entusiasmo del público que se volcó a las aceras para aplaudir y tomarse fotografías.

Cristina Cotari

15/02/2026 15:15

La Farándula Carnavalera en La Paz. Foto: Red Uno
La Paz, Bolivia

La fiesta, la música y los personajes tradicionales ya toman las calles de La Paz en la esperada Farándula Carnavalera. Comparsas, conjuntos folklóricos y asociaciones culturales comenzaron el recorrido con trajes vistosos y mucha alegría, marcando el arranque de una de las jornadas más queridas del Carnaval paceño.

Los integrantes de las comparsas expresaron su emoción por participar en esta celebración del Carnaval de antaño.

 

“Ya estamos en el esperado domingo donde el Carnaval de antes se hace presente. Decirle a la población que evite los excesos, a disfrutar del Carnaval y sobre todo de nuestros personajes, que son 100% bolivianos”, señaló una participante.

La comparsa “Los Olvidados” se hizo presente en la tradicional entrada con sus figuras tradicionales y mensajes de identidad paceña.

“Esta es la Farándula del Pepino, en este día tan importante para reivindicar a nuestro querido pepino. Hay que ponerlo en alto”, expresó un integrante de la comparsa.

Una de las bailarinas contó que lleva más de una década desfilando con el grupo, manteniendo viva la tradición.

Más de 30 comparsas forman parte de la entrada de este año, en una jornada pensada para compartir en familia, rescatar costumbres y celebrar la identidad cultural con humor, danza y mucho corazón carnavalero.

