El Corso Cruceño 2026 ya tiene a sus campeones: Conozca la lista oficial de ganadores

La Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC) publicó la planilla de Calificación Final tras una noche de deslumbrante despliegue en el cambódromo. La comparsa Tremendazos se erigió como la gran triunfadora al obtener el Premio Único Gran Campeón, alcanzando un puntaje de 98.8.

El veredicto del jurado premió la excelencia en el carro alegórico, la originalidad y la alegría de las reinas que engalanaron el recorrido. Agrupaciones como Kuñá Porá y Peligrosas también destacaron en los primeros lugares, consolidando el nivel artístico de este 2026.

En cuanto al mejor traje de reina, las destacadas fueron las Mitakuña. Por su parte, la categoría damas mostró una competencia reñida donde las Auténticas se llevaron el primer lugar con una propuesta impecable.

La evaluación final consideró criterios estrictos de vestuario y carisma, reflejando la evolución técnica de las comparsas regionales. A continuación, presentamos el detalle de los máximos exponentes galardonados en esta edición del Gran Corso Cruceño.

Lista Oficial de Ganadores - Gran Corso Cruceño 2026

Campeón del Corso (Premio Único): Tremendazos (98.8 pts).

Tremendazos (98.8 pts). Mejor Carro Alegórico: Kuñá Porá (97.6 pts).

Kuñá Porá (97.6 pts). Segundo Mejor Carro Alegórico: Peligrosas (95.4 pts).

Peligrosas (95.4 pts). Mejor Traje de Reina: Mitakuñá (94.3 pts).

Mitakuñá (94.3 pts). Primer Lugar Categoría Damas: Auténticas (93.3 pts).

Auténticas (93.3 pts). Segundo Lugar Categoría Damas: Fraternidad Auténtikas (92.6 pts).

Fraternidad Auténtikas (92.6 pts). 1er Lugar Mejor Alegoría de Conjunto (Regio): Haraganes JRS (91.9 pts).

Haraganes JRS (91.9 pts). 2do Lugar Mejor Alegoría de Conjunto (Regio): Matreros (90.3 pts).

Matreros (90.3 pts). 3er Lugar Mejor Alegoría de Conjunto (Regio): Pioneras (90.1 pts).

Pioneras (90.1 pts). Mención de Honor: Soñadoras (86.3 pts).

