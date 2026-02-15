Madre llora de orgullo: su hijo debutó con un doblete inolvidable (Video)

Una noche que parecía escrita desde hace años. Valentín Dávila, una de las jóvenes promesas de Talleres de Argentina, vivió el sábado el momento más esperado desde su llegada a las inferiores del club: convirtió sus primeros goles en la Primera División y lo hizo con un doblete ante Gimnasia de Mendoza, por la quinta fecha del Torneo Apertura.

El delantero tuvo que ingresar antes de lo previsto. A los 15 minutos reemplazó al lesionado Bruno Barticciotto y, lejos de sentir el peso del partido, respondió con personalidad. A los 35’, recibió un centro de Matías Catalán y, con una volea dentro del área, firmó el 1-0 para la “T”, desatando la euforia en el estadio Mario Alberto Kempes.

La emoción no se quedó solo en la cancha. Minutos después, las cámaras enfocaron a su madre en una de las tribunas, con lágrimas en los ojos, conmovida por el primer gran festejo de su hijo en el fútbol profesional.

Y Dávila todavía tenía más. A los 21 minutos del segundo tiempo, sacó un remate desde afuera del área y anotó su segundo gol de la tarde, completando un debut goleador soñado en la máxima categoría.

El joven recibió la confianza del entrenador Carlos Tevez, quien lo consideró como la principal alternativa tras la salida de Barticciotto. Dávila no solo aprovechó la oportunidad: la convirtió en una historia inolvidable, de esas que marcan para siempre a un jugador y a toda su familia.

