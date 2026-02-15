Vojvoda deja en la banca a Miguelito y Neymar y estallan los hinchas de Santos

Santos vive horas tensas antes de su partido frente a Velo Clube, programado para las 19:30, luego de que se conociera la alineación inicial y se confirmara que el entrenador Juan Pablo Vojvoda decidió dejar en la banca tanto a Neymar como al boliviano Miguelito.

La decisión no cayó bien entre los hinchas del Peixe, que reaccionaron de inmediato en redes sociales con mensajes de enojo y fuertes críticas hacia el cuerpo técnico, especialmente por la ausencia del joven boliviano, quien venía sumando minutos en los últimos encuentros.

“Hay que perder, FDP deja a Miguelito en el banquillo por Barreal”, escribió un usuario, mientras otro expresó: “Si Rony está agotado, pone a Miguelito en el extremo derecho y a Moisés en el izquierdo. ¡Vojvoda inventa todos los partidos, Pfff!”.

También se leyeron comentarios cuestionando el motivo de la suplencia: “Ni Neymar ni Miguelito… ¿Está suspendido Miguelito? ¿Machucou? Él hace buen tiempo y están jugando mejor”, posteó otro hincha, reflejando la sorpresa y el malestar general.

La polémica se instaló incluso antes de que ruede el balón, y el técnico queda bajo presión ante una hinchada que esperaba ver desde el arranque a dos de los nombres que más expectativa generan: Neymar por su regreso y Miguelito por el crecimiento que viene mostrando dentro del plantel.

