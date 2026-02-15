TEMAS DE HOY:
Vojvoda deja en la banca a Miguelito y Neymar y estallan los hinchas de Santos

La alineación para el duelo ante Velo Clube generó una ola de críticas en redes sociales, donde los fanáticos cuestionaron con dureza la decisión del técnico de no incluir desde el inicio al boliviano ni al “10”. 

Martin Suarez Vargas

15/02/2026 19:37

Miguelito y Neymar en su llegada al partido del Santos. Foto: redes sociales.
Brasil.

Santos vive horas tensas antes de su partido frente a Velo Clube, programado para las 19:30, luego de que se conociera la alineación inicial y se confirmara que el entrenador Juan Pablo Vojvoda decidió dejar en la banca tanto a Neymar como al boliviano Miguelito.

La decisión no cayó bien entre los hinchas del Peixe, que reaccionaron de inmediato en redes sociales con mensajes de enojo y fuertes críticas hacia el cuerpo técnico, especialmente por la ausencia del joven boliviano, quien venía sumando minutos en los últimos encuentros.

“Hay que perder, FDP deja a Miguelito en el banquillo por Barreal”, escribió un usuario, mientras otro expresó: “Si Rony está agotado, pone a Miguelito en el extremo derecho y a Moisés en el izquierdo. ¡Vojvoda inventa todos los partidos, Pfff!”.

También se leyeron comentarios cuestionando el motivo de la suplencia: “Ni Neymar ni Miguelito… ¿Está suspendido Miguelito? ¿Machucou? Él hace buen tiempo y están jugando mejor”, posteó otro hincha, reflejando la sorpresa y el malestar general.

La polémica se instaló incluso antes de que ruede el balón, y el técnico queda bajo presión ante una hinchada que esperaba ver desde el arranque a dos de los nombres que más expectativa generan: Neymar por su regreso y Miguelito por el crecimiento que viene mostrando dentro del plantel.

