Un funcionario brasileño tomó una terrible decisión tras descubrir una supuesta infidelidad de su esposa: les disparó a los dos hijos que tuvo con ella y luego atentó contra su vida, no sin antes publicar un aterrador mensaje en las redes donde explicaba por qué había hecho eso.
14/02/2026 10:20
Escuchar esta nota
Un hecho estremecedor se registró en la ciudad de Itumbiara, en el estado de Goiás. Thales Machado, secretario municipal de Gobierno y yerno del alcalde Dione José de Araújo, asesinó a sus dos hijos antes de quitarse la vida, tras descubrir lo que él consideraba una infidelidad de su esposa.
En la carta de despedida que circuló en redes sociales y que posteriormente fue eliminada Machado expresó su dolor y explicó los motivos que lo llevaron al fatal desenlace:
“Siempre intenté, en estos 15 años de mi familia, mantener la mejor armonía y el mayor respeto posible, pero hoy se llegó a un límite impensado”, escribió.
El funcionario detalló la situación de su matrimonio: “Mi esposa salió de Itumbiara hacia São Paulo para encontrarse con una persona… Fueron días difíciles aquí. Ella estuvo distinta desde hace algunos días y de ahí nació la desconfianza, pero nunca imaginé que esto llegaría a este punto. (…) Nos separamos: yo y mis hijos, que ahora son ángeles que, inevitablemente, vienen conmigo”.
Además, pidió perdón a su familia y a Dios, mencionando a Jesucristo, Nuestra Señora Aparecida y Santa Rita de Casia, en un mensaje cargado de desesperación y remordimiento.
A continuación, el video:
