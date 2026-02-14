TEMAS DE HOY:
Internacional

Estas son las imágenes que, al ser reveladas, provocaron que un hombre cometiera un atroz infanticidio en Brasil

Un funcionario brasileño tomó una terrible decisión tras descubrir una supuesta infidelidad de su esposa: les disparó a los dos hijos que tuvo con ella y luego atentó contra su vida, no sin antes publicar un aterrador mensaje en las redes donde explicaba por qué había hecho eso.

Charles Muñoz Flores

14/02/2026 10:20

Estas imágenes habrían llevado a un hombre a un atroz infanticidio. Foto: ND Mais.
Itumbiara, Brasil

Escuchar esta nota

Un hecho estremecedor se registró en la ciudad de Itumbiara, en el estado de Goiás. Thales Machado, secretario municipal de Gobierno y yerno del alcalde Dione José de Araújo, asesinó a sus dos hijos antes de quitarse la vida, tras descubrir lo que él consideraba una infidelidad de su esposa.

Según informaron medios locales, el funcionario habría contratado a un detective privado que documentó la presunta relación de su esposa con otra persona, incluyendo imágenes en las que ambos se besaban. La divulgación de estas pruebas habría desencadenado la tragedia.

En la carta de despedida que circuló en redes sociales y que posteriormente fue eliminada Machado expresó su dolor y explicó los motivos que lo llevaron al fatal desenlace:

“Siempre intenté, en estos 15 años de mi familia, mantener la mejor armonía y el mayor respeto posible, pero hoy se llegó a un límite impensado”, escribió.

El funcionario detalló la situación de su matrimonio: “Mi esposa salió de Itumbiara hacia São Paulo para encontrarse con una persona… Fueron días difíciles aquí. Ella estuvo distinta desde hace algunos días y de ahí nació la desconfianza, pero nunca imaginé que esto llegaría a este punto. (…) Nos separamos: yo y mis hijos, que ahora son ángeles que, inevitablemente, vienen conmigo”.

Además, pidió perdón a su familia y a Dios, mencionando a Jesucristo, Nuestra Señora Aparecida y Santa Rita de Casia, en un mensaje cargado de desesperación y remordimiento.

A continuación, el video:

 

 

