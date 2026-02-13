Ni el descanso eterno se salva de la campaña electoral. En un hecho que ha dejado a los usuarios de redes sociales entre la risa y el asombro, Alan Pino, candidato a diputado en Perú, decidió que el mejor lugar para buscar "electores" este viernes 13 de febrero era el cementerio local.

"Señora María, no se olvide de nosotros"

En el video, que ya suma miles de reproducciones, se observa a Pino acercándose solemnemente a la tumba de una mujer identificada como la "Señora María". Con micrófono en mano y una seriedad que desconcierta, el candidato de Renovación Popular (el partido de Rafael López Aliaga) entabla una conversación con la difunta:

"Señora María, buenas tardes. Le habla Alan Pino... como sabemos que ustedes también votan, pues el 12 de abril hay que acordarnos de nosotros", se escucha decir al postulante mientras deposita un volante sobre la lápida.

¿Humor negro o indirecta política?

Aunque el propio Pino compartió el clip con la frase "Un poco de humor para romper el hielo", la publicación tocó una fibra sensible en la política peruana. Según el candidato, el video es una irónica alusión a las teorías del "voto fantasma", sugiriendo que en elecciones pasadas personas fallecidas habrían figurado en el padrón electoral favoreciendo a ciertos partidos.

Como era de esperarse, el enfoque "paranormal" de la campaña no pasó desapercibido y las reacciones han sido de todo tipo:

Los escépticos: "Ya no saben qué hacer para llamar la atención, ¡dejen descansar a los muertos!".

Los bromistas: "Ese voto ya está 'fijo', lo malo es que no puede salir a la mesa de sufragio".

Los simpatizantes: Algunos seguidores de López Aliaga respaldaron el gesto como una forma creativa de denunciar supuestas irregularidades electorales.

A medida que se acercan las elecciones generales del 12 de abril, queda claro que los candidatos están dispuestos a cruzar cualquier frontera —incluso la del más allá— para asegurar un lugar en el próximo Parlamento.

Mira la programación en Red Uno Play