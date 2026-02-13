México, Chile y Rusia envían ayuda a una Cuba ahogada por el bloqueo petrolero de EE.UU.

La asistencia incluye alimentos, productos de higiene y futuros envíos de crudo, que representan un alivio temporal para la isla, afectada por apagones prolongados, escasez de combustible y un deterioro creciente de sus servicios básicos.
13/02/2026 7:44
Escuchar esta nota
La llegada de ayuda humanitaria desde México, el anuncio de que Chile también enviará y la decisión de Moscú de mandar crudo a Cuba, supusieron este jueves un motivo de mínima esperanza en la isla, asfixiada económica y energéticamente por el bloqueo petrolero de EE.UU.
Pasadas las 8.30 de la mañana (13.30 GMT) entraban por la estrecha bocana de la bahía de La Habana dos buques de apoyo logístico de la Armada de México, el Papaloapan y el Isla Holbox, con 814 toneladas de alimentos y productos de higiene.
El Ejecutivo mexicano, que avanzó nuevos envíos de hasta 1.500 toneladas de frijoles y leche en polvo, aseguró que sigue realizando gestiones diplomáticas con Washington para apoyar a Cuba y que sigue abierta a mediar en una potencial negociación entre ambos.
Cuba, dependiente de la ayuda internacional ante la presión de EE.UU.Estados Unidos cortó los envíos de petróleo venezolano a Cuba tras la operación militar con la que capturó el pasado 3 de enero al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y tres semanas después aprobó una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a quien proporcione crudo a la isla.
Agregó que el Gobierno ruso no desea «ninguna escalada» con Washington, pero minimizó las posibles repercusiones arancelarias ya que ambos países no mantienen «casi ningún tipo de intercambio comercial».
Más allá de las consecuencias económicas, Estados Unidos podría tratar de interceptar el petrolero, como ha hecho en varias ocasiones desde principios de año con buques rusos de la denominada «flota fantasma», una red que opera de forma opaca para eludir las sanciones occidentales.
¿Ayuda estadounidense?Chile también enviará ayuda humanitaria de su fondo contra el hambre y la pobreza vía organismos multilaterales, anunció su canciller, Alberto van Klaveren, quien calificó de «drama humanitario» la situación en la isla.
Pero también Estados Unidos que, de forma paralela al salto cualitativo en su presión sobre la isla, ha informado de que, tras los 3 millones de dólares en ayuda que envió para los damnificados del huracán Melissa, está preparando mandar más por valor de 6 millones.
Esa primera ayuda demoró en ser entregada porque Washington puso como condición que fuese directamente distribuida a la población necesitada, sin la habitual intermediación gubernamental cubana. Finalmente, la entrega se gestionó a través de la ONG católica Cáritas.
CrisisToda esta ayuda apenas supondrá un alivio temporal para Cuba, donde la situación económica y energética -que ya era muy precaria- se está deteriorando visiblemente con el paso de los días de asedio petrolero.
Los apagones se extienden por entre 15 y 20 horas diarias en todo el país, el transporte y la sanidad están operando en servicios mínimos, oficinas estatales y universidades han instaurado horarios reducidos o sistemas a distancia y la venta de gasolina está severamente racionada (la de diésel se ha suspendido).
En este sentido, tres expertos y relatores de Naciones Unidas calificaron este jueves de ilegal la orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, y advirtieron que estas medidas pueden «acabar constituyendo un castigo colectivo a los civiles».
El mandatario cubano destacó en redes sociales que los envíos «valen no sólo como carga material» en medio de la severa crisis energética y de desabastecimiento que atraviesa la isla, agravada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.
«Gracias, México. Gracias, querida Claudia Sheinbaum. Las ayudas humanitarias de nuestros hermanos mexicanos valen no solo como carga material. En ellas viajan la solidaridad, la amistad y la ejemplar historia de soberanía y respeto al derecho ajeno que distinguen a México», escribió Díaz-Canel.
Los buques Papaloapan e Isla Holbox arribaron a la bahía de La Habana alrededor de las 8:30 hora local (13:50 GMT).
