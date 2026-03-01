¿Tu vehículo presentó fallas por gasolina? El 3 de marzo se activa plataforma y así debes registrar tus datos

Si el motor de tu vehículo presentó fallas relacionadas con la calidad de la gasolina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que desde este martes 3 de marzo se habilitará el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) para que los afectados puedan iniciar su solicitud de compensación.

¿Cómo funciona el sistema?

De acuerdo con información proporcionada por la estatal petrolera, el registro se realizará vía WhatsApp, a través de una línea habilitada y que será dada a conocer en los siguientes días.

El sistema permitirá registrar, validar y evaluar cada caso con información oficial, antes de definir una eventual compensación. Según la estatal, el modelo está diseñado bajo principios de transparencia, protección al usuario y control institucional, además de reducir los tiempos de respuesta.

Clasificación de daños

El SREC clasificará los daños en leve, medio o grave, con criterios técnicos definidos por peritos especializados.

Los daños leves podrán resolverse de manera ágil mediante declaración jurada, finiquito digital y pago directo.

Los daños medios o graves serán sometidos a una evaluación adicional antes de determinar una compensación.

YPFB señaló que el sistema busca evitar fraudes y reclamos fuera del universo afectado, garantizando un tratamiento diferenciado y objetivo en cada caso.

Pasos para realizar el reclamo

Ingresar los datos personales del afectado.

Registrar los datos del vehículo que presentó la falla.

Completar el proceso de envío de información solicitada por el sistema.

Documentos que debes tener a mano

RUAT

SOAT

Cédula de identidad

Placa del vehículo

YPFB aclaró que cada caso será evaluado de forma individual y que los datos proporcionados serán contrastados con los registros del RUAT, Segip y B-Sisa, con el fin de garantizar que la compensación llegue únicamente a los afectados.

¿Tienes más de un vehículo dañado?

La estatal explicó que el sistema permite registrar una placa por vez. En caso de contar con más de un vehículo afectado, se deberá finalizar un registro antes de iniciar el siguiente.

Sin embargo, YPFB advirtió que cualquier intento de fraude en el proceso tendrá consecuencias legales, ya que el envío de la información implica la firma de una declaración jurada.

