Mototaxistas dan plazo al Gobierno para solucionar problemas con la gasolina

El sector de mototaxistas sostendrá este miércoles a las 14:00 una reunión con representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en demanda de soluciones inmediatas por presuntas fallas en la calidad de la gasolina que estaría provocando daños en sus motorizados.

El presidente de la Federación de Mototaxis, Rubén Cardozo, informó que, tras una reunión con 21 federaciones, se determinó presentar un voto resolutivo exigiendo respuestas concretas en un plazo de 12 horas.

Según denunció, en municipios como Pailón, San Julián y zonas de Guarayos el combustible estaría llegando con una coloración irregular —rojiza y oscura— lo que ha generado preocupación en el sector.

“El problema no se soluciona abriendo talleres. Si se habla de talleres, es porque no hay una solución inmediata al tema del combustible”, sostuvo el representante, al rechazar la propuesta de reparación como única medida.

El sector exige un resarcimiento económico por los gastos realizados en talleres mecánicos y la compra de repuestos.

“El combustible se compra con dinero en efectivo, no se lo intercambia por servicios. Por eso el resarcimiento debe ser económico”, afirmó.

De acuerdo con el dirigente, más de 15.000 motorizados ya habrían sido afectados, cifra que —aseguró— está respaldada por listas elaboradas por las federaciones.

En caso de no alcanzar acuerdos en la reunión prevista, los mototaxistas advirtieron que asumirán medidas de presión, entre ellas el cierre de la carretera al Torno y la vía hacia San Julián.

