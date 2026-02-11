Cañeros se declaran en emergencia por presunta reducción en compra de etanol

El norte integrado de Santa Cruz se declaró en emergencia ante la preocupación del sector cañero por una presunta reducción en la compra de etanol por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial, los productores aseguran contar con información que evidenciaría una disminución en los volúmenes adquiridos.

“Tenemos información interna de que están saliendo cisternas sin mezcla de etanol. Prueba de eso es que se han venido reduciendo los retiros de los volúmenes de los diferentes ingenios”, manifestó Alcides Córdoba, representante del sector.

El dirigente indicó que este jueves sostendrán una reunión con autoridades de Yacimientos para solicitar un informe oficial que aclare la situación. “El día de mañana tenemos una reunión. Vamos a solicitar un informe también a Yacimientos para ver qué es lo que está pasando”, precisó.

Los productores recordaron que el programa de etanol se implementó hace siete años con el objetivo de reducir la importación de combustibles y fortalecer la producción nacional.

“Son siete años de un programa que hemos venido financiando el sector agroindustrial, tanto los cañeros como la industria. Son más de 600 millones de dólares que se han ahorrado al país en importaciones”, sostuvo.

Además, destacó el impacto social del sector: “Generamos cerca de 25 mil empleos directos y 80 mil empleos indirectos. Son 8 mil familias cañeras que vivimos de este rubro”.

Según los datos expuestos por el dirigente, para la gestión 2025 se comprometió la compra de 230 millones de litros de etanol; sin embargo, solo se habrían adquirido 154 millones. “Solamente un 68% de cumplimiento del contrato. No han cumplido ni siquiera con el volumen mínimo”, cuestionó.

El representante advirtió que una eventual reducción en la mezcla de etanol podría generar graves consecuencias económicas en el norte cruceño. “Si están pensando en reducir la mezcla, se va a ocasionar un terrible problema para el sector cañero. La fuente generadora de empleo en el norte se va a parar”, alertó, añadiendo que muchos productores podrían dejar de sembrar en esta etapa del ciclo agrícola.

Finalmente, el sector rechazó versiones que responsabilizan al etanol por problemas en la calidad del combustible. “El alcohol es un aditivo. No es causante de los problemas; es más fácil pagarle a un productor en bolivianos que importar un producto”, sostuvo.

Ante la incertidumbre, los cañeros anunciaron que convocarán a una asamblea nacional para definir medidas si no obtienen respuestas favorables.

