Terminal Bimodal de Santa Cruz retoma operaciones tras destitución de administrador

Las empresas confirman que la atención se ha normalizado de cara al feriado de carnaval.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/02/2026 7:22

Santa Cruz, Bolivia

Después de varios días de movilización, las actividades en la Terminal Bimodal de Santa Cruz se reanudaron este martes luego de que el viceministro de Transporte confirmara la destitución del administrador del lugar.

Desde tempranas horas, los pasajeros pudieron observar un movimiento normal en la terminal, con la compra de boletos sin inconvenientes y la apertura de todas las empresas de transporte.

 

Según informaron representantes de las empresas, los precios de los pasajes se mantienen, aunque la demanda aún no es alta pese a la cercanía del feriado de carnaval.

“Desde ayer al mediodía ya estamos vendiendo todos los pasajes con normalidad a todos lados”, señaló uno de los responsables, agregando que se espera un aumento de pasajeros conforme se acerquen los días de mayor afluencia.

La reanudación de las operaciones garantiza que los viajes hacia distintos puntos del país se realicen con normalidad, ofreciendo tranquilidad a los ciudadanos que planean trasladarse durante los próximos días festivos.

