Alerta roja por chikungunya: Aumentan a 1.422 los casos confirmados en Santa Cruz; hay 6 pacientes en terapia intensiva

Los cuadros de encefalitis y meningitis complican el estado de los pacientes hospitalizados.

Ximena Rodriguez

10/02/2026 19:28

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El departamento ha activado la alerta roja tras confirmar 1.422 casos de Chikungunya y reportar a seis pacientes en unidades de terapia intensiva. Carlos Hurtado, jefe de epidemiología del Sedes, informó que entre los afectados se encuentran dos neonatos contagiados por transmisión vertical que mantienen una evolución estacionaria.

La autoridad sanitaria detalló que los otros cuatro pacientes graves son jóvenes y adultos mayores que han desarrollado cuadros de encefalitis y meningitis.

"Estos bebés han adquirido la enfermedad durante el parto y es lo que más nos preocupa", señaló Hurtado respecto a la delicada situación clínica.

Ante el incremento de casos, el Sedes hizo un llamado urgente para que la ciudadanía colabore con la eliminación de criaderos en sus hogares. Finalmente, Hurtado exhortó a la población a no automedicarse para evitar complicaciones fatales ante la presencia de síntomas.

