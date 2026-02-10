“Estaba abandonada desde el sábado”: vecinos de Rosita Pochi reportan vagoneta que nadie reclama

Vecinos del barrio Rosita Pochi reportaron la presencia de una vagoneta abandonada en su zona desde el pasado sábado. Según los testimonios, nadie ha reclamado el vehículo, por lo que los residentes alertaron a las autoridades.

“Estaba abandonada desde el sábado. Yo me percaté porque tengo mi venta al frente, alrededor de las dos de la tarde. Pensé que iban a venir a recogerla, pero hasta hoy sigue aquí”, relató una vecina del sector.

Preocupados por la seguridad, los vivientes del barrio llamaron a la Policía, que realizó el levantamiento del vehículo. “Vinieron anoche, verificaron el auto y me dijeron que era mejor que lo revisara la Policía. La verdad, me dio miedo hasta asomarme”, agregó la mujer.

Otra vecina destacó que el motorizado es del año, lo que aumenta la extrañeza entre los vecinos.

“Nos sorprende que alguien haya dejado su movilidad en estas condiciones, sobre todo un vehículo de último año. Después de 48 horas, ya debía haber aparecido el propietario”, comentó.

El vehículo permaneció estacionado a media cuadra de la Radial 17 y medio, entre el cuarto y quinto anillo, generando curiosidad y preocupación en los vivientes de la zona. Las autoridades locales se encargaron del levantamiento del auto para esclarecer su situación.

