Aprehenden a una mujer con 58 tortugas destinadas a la venta en El Alto

na mujer fue aprehendida en las últimas horas en posesión de 58 tortugas, que presuntamente eran comercializadas en inmediaciones de la zona 16 de Julio, en la ciudad de El Alto, informó la Policía Forestal de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma).

El comandante de Pofoma, coronel Marcelo Azeñas, explicó que se trata de petas de río, especies propias de la Amazonía, principalmente de Cochabamba y Beni, y que se inició una investigación para establecer cómo llegaron a poder de la mujer y cuál era el mecanismo de venta.

“Son típicas petas de río de la amazonia, de Cochabamba y de Beni. Estamos en etapa de confirmación el cómo habría llegado a poder de la señora, cuál sería la forma de venta que estaría realizando”, informó el comandante.

Investigación en curso

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades judiciales y es investigada por el delito de comercialización ilegal de fauna silvestre. Según su declaración preliminar, habría sido la primera vez que realizaba este tipo de actividad en la zona.

Las 58 tortugas fueron entregadas a la Gobernación de La Paz, donde serán evaluadas por biólogos especializados antes de ser devueltas a su hábitat natural, conforme a los protocolos ambientales.

Llamado a la población

El comandante de Pofoma recordó que la fauna silvestre está protegida por ley y exhortó a la población a denunciar la venta ilegal de animales.

