En un operativo en conjunto entre la Dirección de Recursos Naturales (Direma) y la Policía Forestal y Medio Ambiente (Pofoma), la Gobernación de Santa Cruz realizó el decomiso de 30 loros pichones que estaban siendo comercializados ilegalmente en la Feria Barrio Lindo.

Según el director de Recursos Naturales, Paulo Viruez, el operativo busca frenar la comercialización ilegal de animales silvestres.

Los 30 loros fueron rescatados y trasladados al Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD), donde reciben atención veterinaria especializada.

Los ejemplares rescatados llegaron en condiciones de estrés, deshidratación y debilidad, producto del mal manejo al que fueron sometidos. Actualmente, el equipo de veterinarios y biólogos del CAD trabaja en su recuperación, alimentación y estabilización, mediante una dieta adecuada a su especie y monitoreo constante.

“Reiteramos el compromiso de la Gobernación con la conservación y protección de la fauna silvestre, y continuaremos realizando estos operativos para rescatar a las animales víctimas del tráfico ilegal”, añadió el director.

