Ramiro Vaca recibió ocho meses de sanción por el caso de doping positivo

El futbolista boliviano Ramiro Vaca recibió una sanción de ocho meses por parte de la Conmebol tras dar positivo en un control antidoping, luego del partido entre Bolívar y Sporting Cristal de Perú por la Copa Libertadores. Vaca está suspendido desde mayo de este año y podrá regresar a las canchas en enero de 2026.

