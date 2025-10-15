Ramiro Vaca recibió ocho meses de sanción por el caso de doping positivo

Esta jornada se dio a conocer la sanción de la Conmebol para el futbolista boliviano, quien podrá volver a las canchas en enero del próximo año.
15/10/2025 18:24
El futbolista boliviano Ramiro Vaca recibió una sanción de ocho meses por parte de la Conmebol tras dar positivo en un control antidoping, luego del partido entre Bolívar y Sporting Cristal de Perú por la Copa Libertadores. Vaca está suspendido desde mayo de este año y podrá regresar a las canchas en enero de 2026.
Ramiro Vaca tendrá una sanción de 8 meses que se cumplirá en Enero 2026, estará habilitado para los partidos de repechaje y para Bolivar el próximo año.
