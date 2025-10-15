¿Dormir o volver mañana? Entregan fichas en surtidor de La Paz por largas filas para cargar combustible

Ante la persistente dificultad para el abastecimiento de combustible, los conductores continúan realizando largas filas para cargar gasolina o diésel en distintas regiones del país. En muchos casos, deben pernoctar en sus vehículos mientras esperan ingresar a las estaciones de servicio.

Para aliviar esta situación, algunos surtidores de la ciudad de La Paz, entre ellos uno ubicado en la avenida Montes, implementaron un sistema de entrega de fichas. Con esta medida, los transportistas que hacen fila durante el día pueden retirarse a descansar y regresar al día siguiente en el orden previamente establecido.

“Sí hay diésel, y nos han entregado fichas para poder cargar combustible. Ayer hice fila y nos dieron las fichas”, contó uno de los conductores.

La escasez de combustible afecta principalmente al eje central del país, donde en la última semana los transportistas reportaron falta de diésel y gasolina, lo que ha generado preocupación y retrasos en sus actividades laborales.

