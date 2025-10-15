TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Terrible! Niño de 8 años fallece en medio de un tiroteo entre familias

El menor recibió un disparo en el pecho durante un enfrentamiento armado. Siete personas fueron detenidas.

Silvia Sanchez

15/10/2025 15:41

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Argentina

Escuchar esta nota

Un hecho que causó conmoción en la provincia de San Juan, en la ciudad de Rawson (Argentina), dejó como víctima fatal a un niño de ocho años, identificado como Emir Barboza, quien murió tras recibir un disparo en el pecho durante un tiroteo entre dos familias.

Según medios locales, todo comenzó con una discusión entre jóvenes, que derivó en una escalada de violencia entre los Limolle, Carrizo y Barboza, familias que residen en el barrio Valle Grande.

Minutos después del altercado, adultos de ambos grupos se sumaron al conflicto, que rápidamente se tornó más violento al utilizar armas de fuego. Emir, que no tenía relación alguna con el enfrentamiento, fue alcanzado por una bala perdida mientras jugaba cerca del lugar.

Vecinos relataron que se escucharon varios disparos provenientes de una vivienda hacia la calle, y uno de ellos impactó en el menor. Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, llegó en estado crítico y perdió la vida poco después.

La Policía detuvo a siete personas, entre ellas un menor de edad, mientras la Justicia trabaja para establecer quién fue el autor del disparo fatal que acabó con la vida del pequeño Emir.

 

