Policía movilizará 8.000 efectivos en La Paz para garantizar la segunda vuelta electoral

El Comando Departamental de la Policía de La Paz informó que 8.000 efectivos policiales serán desplegados en todo el departamento para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo domingo 19 de octubre.

“Ya estamos organizados para llevar adelante las elecciones del día domingo. Vamos a desplegar un promedio de 8.000 servidores públicos en todo el departamento de La Paz para garantizar que las elecciones se desarrollen dentro de un marco de tranquilidad y sin alteraciones al orden público”, señaló el general Gunther Agudo, comandante departamental de la Policía de La Paz.

El jefe policial explicó que el operativo contempla el resguardo de los recintos electorales, principalmente de las unidades educativas habilitadas como centros de votación, además de la escolta y seguridad del material electoral, incluyendo las maletas con los documentos de sufragio.

Más de siete millones de bolivianos participarán en esta jornada democrática en la que se elegirá al próximo presidente del país.

