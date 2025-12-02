“Cerrar la brecha digital”: Omar Peñaloza asume como viceministro de Ciencia y Tecnología

El ministro de Planificación del Desarrollo, José Fernando Romero Pinto, posesionó este martes a Omar Alfredo Peñaloza Escalera como nuevo viceministro de Ciencia y Tecnología, consolidando así el equipo de autoridades que acompañará su gestión al frente del ministerio.

Peñaloza es Ingeniero Electrónico y de Sistemas, con especialización en Ingeniería de Software y Redes. Es catedrático fundador de Ingeniería de Sistemas Electrónicos en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) y cuenta con más de 30 años de experiencia en innovación, desarrollo tecnológico y procesos de transformación digital. A lo largo de su trayectoria, ha sido condecorado por proyectos destacados en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Durante su discurso de posesión, la nueva autoridad destacó los pilares que guiarán su gestión:

“Asumo este cargo con tres pilares claros: cerrar la brecha digital para que la conectividad llegue a cada rincón del país; modernizar los servicios públicos con sistemas simples, transparentes y centrados en el ciudadano; y potenciar el talento boliviano para que la creación de tecnología sea un orgullo nacional”, afirmó.

Peñaloza cuenta además con amplia experiencia en la gestión de recursos tecnológicos en el sector financiero y bancario, administración de proyectos de desarrollo de software, automatización, innovación y seguridad de la información. Ha liderado la implementación de Core Banking Systems, la modernización de infraestructuras tecnológicas y la gestión de procesos de transformación digital en entidades privadas y financieras.

Por su parte, el ministro Romero Pinto destacó el rol estratégico que tendrá el Viceministerio en la agenda nacional:

“Hoy asumimos como Estado la responsabilidad de que la ciencia y la tecnología sean prioridades reales y no discursos. Queremos que los jóvenes que deciden innovar, estudiar y crear encuentren en su país un lugar donde aportar y crecer. El mundo avanza con una velocidad inédita… Bolivia no puede quedarse atrás, Bolivia no va a quedarse atrás”, manifestó.

El Viceministerio de Ciencia y Tecnología es responsable de la formulación e implementación de políticas de investigación científica, innovación, transferencia tecnológica y desarrollo técnico-productivo, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES). Su labor es esencial para fortalecer la base productiva, impulsar la industrialización y promover el desarrollo integral del país.

