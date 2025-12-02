Cochabamba: Cae nevada en el municipio de Cocapata y su alcalde pide ayuda

Una intensa nevada sorprendió este jueves a las alturas del municipio de Cocapata, en la provincia Ayopaya (Cochabamba). Aunque el fenómeno corresponde a la temporada de lluvias, el municipio arrastra meses de pérdidas por heladas y nevadas anteriores, y denuncia que aún no recibió apoyo de la Gobernación ni del Gobierno central.

La nevada cayó principalmente en las zonas de Calientes, Altamachi y comunidades aledañas. El alcalde de Cocapata, Gabriel Riva, explicó que, si bien la precipitación es habitual en esta época, los efectos acumulados han dejado a cientos de camélidos en riesgo por falta de alimento y vitaminas.

“En este momento es normal que nieve porque están empezando las lluvias, incluso puede ser un pequeño beneficio para los camélidos. Pero las precipitaciones también nos afectan los caminos, y venimos arrastrando daños desde meses atrás”, afirmó la autoridad.

Riva recordó que el municipio ya se declaró en desastre municipal debido a la pérdida de cabezas de ganado y el impacto de dos nevadas consecutivas, pero —según denunció— las solicitudes de ayuda siguen sin respuesta.

“Legalmente estamos declarados en desastre municipal por las pérdidas de camélidos. Hemos presentado todo a la Gobernación y al Ministerio, pero hasta el momento no recibimos ninguna respuesta. Necesitamos apoyo con alimentos, vitaminas y alimentación seca para los animales”, reclamó.

El alcalde advirtió que la alimentación suplementaria prometida aún no llegó, y que los productores continúan resistiendo con recursos mínimos mientras temen una nueva ola de frío. “Esperamos que nos hagan llegar el apoyo. Esa es la esperanza que tenemos como municipio de Cocapata”, concluyó.

