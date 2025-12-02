¿Qué es Security Chat? ¿Puedo denunciar de inmediato? Así funciona la plataforma de la Policía Boliviana

En un ambicioso paso hacia la modernización y transparencia, la Policía Boliviana presentó hoy el Plan de Estrategias de Transformación Institucional, diseñado para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la corrupción desde dentro de la institución.

El comandante general, Mirko Sokol, destacó que los uniformados estarán más cerca de la población, no solo cumpliendo labores administrativas, sino también participando activamente en el trabajo operativo. Cada patrulla deberá presentar informes detallados y mantener contacto directo con los vecinos, con el objetivo de generar confianza y mejorar la seguridad en los barrios.

La gran novedad del plan es la habilitación de Security Chat, una plataforma digital que permitirá a los ciudadanos denunciar irregularidades, actos de corrupción o incidentes en tiempo real, garantizando respuestas rápidas y efectivas. Según Sokol, esta herramienta busca acercar a la policía a la ciudadanía, ofreciendo transparencia y control en la gestión pública.

“No se trata solo de patrullar, sino de construir confianza y seguridad desde la acción y la tecnología”, aseguró el comandante. Security Chat se perfila como el nuevo canal directo de la población con la Policía, marcando un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Bolivia.

Con esta iniciativa, la institución policial da un paso firme hacia la transformación, modernizando sus procesos y promoviendo una policía más cercana, eficiente y vigilante, donde la ciudadanía juega un rol activo en la seguridad del país.

