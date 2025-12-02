TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Heroico! Electricista salvó a un oso de electrocutarse en Arizona (VIDEO)

Las autoridades locales destacaron la actuación del electricista, quien con calma y valentía logró proteger al enorme oso.

Ligia Portillo

02/12/2025 10:00

¡Heroico! Electricista salvó a un oso de electrocutarse en Arizona (VIDEO). Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

Arizona fue escenario de una escena insólita cuando un oso trepó a un poste de electricidad, poniendo en riesgo su vida, causando la preocupación de quienes lo veían arriesgar su vida.

La situación llamó la atención de un electricista, quien intervino con cautela para evitar que el animal sufriera una electrocución.

Tras varios minutos de maniobras cuidadosas, el oso finalmente descendió del poste y huyó del lugar sin lesiones. El momento quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, sorprendiendo a los internautas por la inusual interacción entre humano y animal.

Las autoridades locales destacaron la actuación del electricista, quien con calma y valentía logró proteger tanto al animal como la infraestructura eléctrica.

Mira el video:

 

