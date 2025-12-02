VIDEO: ¡Mándalo al hospital! Fueron los gritos en una brutal pelea a la salida de un local (VIDEO)

Una madrugada de violencia volvió a sacudir a la localidad salteña de General Güemes (Argentina). Un grupo de jóvenes protagonizó una feroz pelea a la salida de un boliche, donde un adolescente terminó desfigurado tras recibir una lluvia de golpes frente a decenas de testigos que no solo no intervinieron, sino que algunos incluso alentaron la agresión.

El violento episodio quedó grabado por un testigo y el video se viralizó rápidamente en redes sociales por la crudeza de las imágenes. En la filmación se observa a uno de los chicos golpeando una y otra vez, con violencia descontrolada, a otro joven que intenta protegerse en el piso. Lo más estremecedor: voces de fondo que incitan el ataque.

“¡Mátalo, mátalo, mándalo al hospital!”, se escucha gritar mientras la golpiza continúa sin que nadie intervenga. A pesar de la brutalidad del ataque, fuentes cercanas al caso informaron a El Tribuno que la víctima no sufrió heridas graves y se encuentra fuera de peligro. Llama la atención que, hasta el momento, no se radicó ninguna denuncia policial.

La escena generó una ola de repudio en redes sociales, donde usuarios compararon lo ocurrido con el caso de Fernando Báez Sosa, asesinado en 2020 a manos de un grupo de rugbiers. “¿Alguien sabe cómo está el chico que golpean salvajemente? La verdad que el caso Báez Sosa no nos dejó nada de aprendizaje”, escribió una usuaria en Latidos Güemes, sitio que difundió el video.

Otros mensajes apuntaron a la falta de contención familiar y a la naturalización de la violencia entre adolescentes: “Están re mal de la cabeza, la vida del otro no vale nada… Padres, hablen con sus hijos”, reclamó otra persona. También hubo quienes exigieron sanciones: “Tendrían que meter preso a todos. El que golpea realmente lo quería matar, golpea con tanto odio”.

El video, que sigue circulando, reabre el debate por la violencia juvenil, la responsabilidad social y la peligrosa cultura del espectador pasivo que, en lugar de frenar una agresión, la filma o la alienta.

