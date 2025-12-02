¿Seguirán operando las grúas y grapas? Así funciona el nuevo protocolo

El director de Recaudaciones de Tránsito de Santa Cruz, coronel José Aguilar, informó que el servicio de grapas y grúas continuará operando en la capital cruceña, pero bajo un nuevo protocolo destinado a evitar actos de extorsión y abusos denunciados por la ciudadanía en los últimos meses.

Uno de los cambios más importantes es que, antes de levantar un vehículo mal estacionado, la grúa deberá perifonear en la zona para ubicar al propietario y darle la oportunidad de corregir la infracción sin que su motorizado sea trasladado al garaje policial.

“Damos una vuelta por el lugar, perifoneamos y esperamos entre 15 y 30 minutos. Si el conductor aparece, se le explica la falta y puede retirar su vehículo sin ser remolcado”, señaló Aguilar.

El coronel afirmó que este procedimiento ya se ha puesto en práctica en distintos puntos de la ciudad, incluyendo áreas conflictivas como el centro y zonas escolares, donde se registran estacionamientos en jardineras, aceras y pasos peatonales.

Aguilar resaltó que gran parte de los operativos se activan a partir de llamadas al 110, donde vecinos reportan vehículos que obstaculizan el tránsito o generan trancaderas.

Además, remarcó que el comandante departamental de la Policía ha instruido que el servicio no debe ser utilizado con fines extorsivos, una de las principales preocupaciones de la población.

La autoridad aseguró que con este nuevo protocolo se busca mayor transparencia en el accionar policial y se pretende reducir las situaciones que generan malestar o sospechas de irregularidades.

“Lo que queremos es apoyar a la población, no perjudicarla. Si el conductor no aparece después de todo el procedimiento, recién se procede al levantamiento del vehículo”, explicó.

Finalmente, Aguilar pidió a los ciudadanos respetar las normas de estacionamiento para evitar sanciones y contribuir al ordenamiento vehicular en la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play