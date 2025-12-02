Accidente en la carretera a los Yungas deja dos heridos tras el choque de un camión contra un vehículo estacionado

Un accidente de tránsito se registró este martes en la carretera a los Yungas, a la altura de Pongo, cuando un camión cargado de cerámica y cemento cola perdió el sistema de frenos e impactó violentamente contra una camioneta estacionada en la zona.

El hecho dejó dos personas heridas, una de ellas en estado grave. Ambas fueron trasladadas al Hospital Arco Iris de La Paz para recibir atención médica.

Un testigo del hecho relató que el camión descendía a gran velocidad y que el conductor aparentemente no logró controlar el vehículo en una pendiente pronunciada.

La Policía Caminera confirmó que el conductor no contaba con licencia de conducir, lo que complica su situación legal.

El chofer presentó hemorragias internas y su acompañante sufrió contusiones múltiples. Ambos fueron asistidos por personas del lugar y luego evacuados a un centro médico.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente y evalúan posibles medidas para reforzar la seguridad vial en esta ruta considerada de alto riesgo.

