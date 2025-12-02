¡Quedó grabada! Video muestra a mujer robando cremas valoradas en Bs 2.400 en Los Pozos

La delincuencia continúa afectando al comercio en Santa Cruz. Esta vez, una mujer que se hizo pasar por clienta robó productos de una tienda de cosméticos en el Antiguo Mercado Los Pozos, generando un perjuicio económico de al menos 2.400 bolivianos.

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del local, que muestran cómo la mujer finge interés en varios artículos, pregunta precios y habla por celular. Aprovechando un momento de distracción del dueño, sustrae varios productos de alto valor.

“Me di la vuelta un paso y ya se había guardado un champú. Luego volvió a robar”, relató el propietario de la tienda.

La mujer logró ocultar dos cremas capilares en su cartera, cada una valorada en aproximadamente 1.200 bolivianos.

Comerciantes denuncian inseguridad constante

El robo se suma a una serie de denuncias por inseguridad en el mercado Los Pozos, donde comerciantes afirman que los robos son frecuentes y la presencia de personas dedicadas a la venta y consumo de sustancias controladas agrava el problema.

“Venden droga en todo el mercado. La Policía los detiene, les quita la droga y los lleva al Parque Arenal”, aseguró el comerciante afectado.

Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, se recomienda extremar precauciones, ya que los hechos delictivos suelen incrementarse en esta temporada.

