Esta mañana, el paso a desnivel de la avenida Ayacucho se inundó, obligando al cierre total de la vía en ambos sentidos. Los vehículos que transitaban por la zona tuvieron que buscar rutas alternas.

El hecho se atribuye a la gran acumulación de basura en el área, que obstruye los cárcamos de bombeo y dificulta la evacuación del agua. Según Dennis Rosales, responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía, este desnivel es uno de los más afectados por inundaciones, debido a su cercanía con centros de abasto donde se generan aproximadamente 300 toneladas de basura al día.

“Las precipitaciones intensas terminan tapando nuestros sistemas de agua fluvial y afectan las bombas. Estamos trabajando para habilitar los cárcamos y estimamos que en aproximadamente una hora el agua estará controlada”, explicó Rosales desde el lugar.

Cochabamba: Inundación en el paso a desnivel de la avenida Ayacucho paraliza el tránsito. Foto: Raúl Rojas

El personal de la UGR ya encendió las bombas y realiza tareas de desfogue, mientras la Intendencia coordina con los comerciantes afectados. A pesar de los esfuerzos de limpieza, la situación se repite cada temporada de lluvias, especialmente en zonas cercanas a centros de abasto.

Raúl Rojas, reportero en el lugar, señaló que las inundaciones son frecuentes y que, pese a los trabajos preventivos, el paso a desnivel de Ayacucho Sur sigue siendo un punto crítico para la ciudad.

