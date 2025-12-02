“Bolivia perdió 900 millones por las visas”: Ministro anuncia tasa turística y nuevos controles

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, reveló que Bolivia habría perdido 900 millones de dólares debido a la imposición de visas a países que no representaban riesgo migratorio. Explicó que esta medida —basada en “argumentos ideológicos y no técnicos”— provocó una caída abrupta del turismo y afectó economías regionales.

Según Aramayo, solo en el caso de Estados Unidos, el cobro de 160 dólares por visado redujo el flujo turístico y ocasionó una pérdida directa de alrededor de 5 millones de dólares anuales. Situación similar ocurrió con Israel, donde el cobro de 50 dólares provocó que el número de visitantes llegara a mínimos históricos, golpeando destinos como Rurrenabaque, altamente dependiente de ese mercado.

El canciller confirmó que la eliminación de visas irá acompañada de mecanismos de seguridad migratoria, entre ellos el cobro de una tasa turística, mayor control en fronteras, mejores registros de ingreso y salida, y sistemas de intercambio de información con otros países. Aclaró que “no se trata de abrir las fronteras sin control”, sino de adaptarse a estándares internacionales y atraer un turismo de mayor calidad, no solo visitantes que cruzan por el día.

Aramayo señaló que esta medida forma parte de una política de Estado que busca impulsar el turismo mediante mejoras en aeropuertos, conectividad aérea, infraestructura, seguridad aeroportuaria y fortalecimiento de la hotelería y el acceso a destinos culturales y naturales.

En cuanto a relaciones exteriores, adelantó que Bolivia trabaja en acuerdos bilaterales con países beneficiados por la exoneración de visas y gestiona a mediano plazo condiciones que permitan aspirar a la exoneración del visado Schengen para bolivianos. Para ello, dijo, se debe recuperar la confianza internacional mediante controles más rigurosos, emisión segura de pasaportes y cooperación migratoria.

Aramayo estimó que, entre 2026 y 2029, Bolivia podría incrementar la recaudación turística de 240 a 320 millones de dólares, sin contar el efecto multiplicador en transporte, gastronomía y servicios.

Con estas medidas, el Gobierno apunta a reposicionar a Bolivia en el mapa turístico global y reactivar las economías que dependen del sector.

