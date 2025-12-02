“¡Lo perdí todo!” Incendio arrasa con una vivienda precaria en el barrio Navidad

Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda ubicada en el barrio Navidad, zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz. La casa, construida principalmente de madera, quedó reducida a cenizas en cuestión de minutos, según relataron vecinos que presenciaron el siniestro.

La rápida propagación del fuego puso en alerta a los habitantes de la zona, quienes, armados con baldes y mangueras, intentaron contener las llamas mientras llegaban los bomberos. Pese al esfuerzo conjunto, dos cuartos —utilizados como dormitorio y cocina— fueron devorados totalmente por el fuego. Heladeras, roperos, cocina, ropa y ahorros familiares quedaron destruidos. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Bomberos de la Policía y del grupo de Rescate Urbano confirmaron que la vivienda, de estructura precaria, quedó completamente consumida. Las causas del incendio aún se investigan, aunque no se descarta un posible corte eléctrico.

“Empezó el fuego y como los cuartos son de madera, en cuestión de momentos se incendió todo. Gracias a la movilización de los jóvenes se pudo evitar una tragedia mayor. No hubo heridos, pero las pérdidas son totales”, informó el bombero Francisco Sapana Condori.

Entre las cenizas, la propietaria, María Mamani, buscaba desesperadamente algún objeto que hubiera sobrevivido. Con la voz quebrada, relató la devastación: “No tengo nada… todo se ha quemado. Lo perdí todo. Cuando llegué del trabajo, mi casa estaba en llamas. Solo estoy con la ropa que tengo puesta”.

La familia afectada pasó la noche en el patio, sobre hules improvisados como colchones, sin un lugar donde reubicarse.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al número 739 89665.

Mira la programación en Red Uno Play