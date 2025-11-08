Rodrigo Paz saluda desde el balcón de Palacio de Gobierno y anuncia inicio inmediato de su gestión

En una jornada marcada por la emoción y el simbolismo, el presidente Rodrigo Paz salió la tarde de este sábado al balcón del Palacio de Gobierno para saludar a la multitud que se congregó en la Plaza Murillo, acompañando su asunción al mando. El mandatario estuvo acompañado de su esposa, hijos y familiares, en un gesto que reflejó cercanía y unidad.

“Esta plaza como centro de la democracia, paz y esperanza. Han llegado muchas misiones, como nunca Bolivia se muestra al mundo”, expresó Paz ante los aplausos de la ciudadanía que coreaba su nombre.

En su mensaje, el presidente convocó a la población a disfrutar del momento histórico, pero también a prepararse para el trabajo que comienza. “Hoy que sea de festejo, mañana descansemos, y el lunes empezamos el trabajo. Ya tenemos un gabinete, ya tenemos los decretos, ya tenemos las leyes, ya tenemos la ruta”, afirmó.

Paz también informó sobre los avances logrados en materia económica y energética, asegurando el abastecimiento de combustibles y la llegada de divisas al país. “Los dólares están llegando. Hemos viajado al exterior para garantizar que el diésel y la gasolina ya desde anoche están ingresando a la patria”, señaló.

Con tono firme, el nuevo mandatario prometió orden y transparencia en la gestión pública, subrayando que los recursos del Estado serán destinados a las verdaderas prioridades del pueblo. “Hay que acabar con las malditas filas y darles tranquilidad a los bolivianos. Hay que poner en orden la casa: la plata es para hospitales y no para la farra de políticos”, enfatizó.

El discurso cerró entre vítores y banderas tricolores, marcando el inicio de una nueva etapa de esperanza y reconstrucción nacional, con un presidente que prometió trabajar desde el primer día para devolver estabilidad y confianza al país.

