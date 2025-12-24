Alcaldía de El Alto y choferes acuerdan escala tarifaria transitoria y eliminan tarifa nocturna

La Alcaldía de El Alto y la Federación Andina de Choferes suscribieron este miércoles un acuerdo para la aplicación de una escala tarifaria transitoria en el servicio de transporte público del municipio, mientras se realiza un estudio técnico de costos que definirá las tarifas definitivas.

Según el convenio, el pasaje en minibús será de 2 bolivianos para trayectos cortos y 2,50 bolivianos para recorridos largos. En el caso de los trufis, la tarifa única se fijó en 2,50 bolivianos, mientras que los micros mantendrán un precio de 2 bolivianos durante las 24 horas del día.

El documento oficial establece que esta medida tendrá carácter temporal hasta la conclusión del estudio de costos y su posterior ratificación por el Concejo Municipal. Un aspecto central del acuerdo es la eliminación definitiva de la tarifa nocturna, lo que obliga a los transportistas a respetar los precios establecidos sin distinción de horario.

La Secretaría Municipal de Movilidad Urbana será la encargada de supervisar el cumplimiento del acuerdo, con el objetivo de evitar cobros arbitrarios que afecten la economía de los usuarios del transporte público.

Como contraparte, la Federación Andina de Choferes se comprometió a erradicar el fraccionamiento de rutas, conocido como trameaje, a través de controles sindicales estrictos en coordinación con la Policía Boliviana. Estas tareas de control comenzarán cada día a partir de las 17:00, con el fin de garantizar que los vehículos cumplan sus recorridos completos.

La firma del acuerdo busca reducir el malestar de los vecinos de El Alto, generado tras el anuncio de nuevas políticas nacionales relacionadas con el precio de los carburantes, y garantizar un servicio de transporte más ordenado y justo para la población.

