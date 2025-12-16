TEMAS DE HOY:
TSE confirma 11 partidos y 11 alianzas inscritos para las subnacionales 2026

El Tribunal Supremo Electoral cerrará este lunes el registro de alianzas políticas rumbo a las elecciones subnacionales de 2026. Varias de ellas se conformaron entre partidos y agrupaciones ciudadanas con alcance departamental y municipal.

Jhovana Cahuasa

15/12/2025 22:40

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

El secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, informó este lunes que concluyó el plazo para la inscripción de alianzas políticas con miras a las elecciones subnacionales de 2026, confirmando que en total se encuentran registradas 11 partidos y 11 alianzas políticas a nivel nacional.

Arteaga detalló que, durante la última jornada de inscripciones, se registraron diversas alianzas conformadas por partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, principalmente con alcance departamental y municipal. Entre las alianzas inscritas se encuentran las siguientes:

  • Alianza SAO – ADN, junto a la agrupación ciudadana Santa Cruz Autónoma y Ordenada, para el departamento de Santa Cruz.

  • MNR y la agrupación ciudadana Charcas Revolucionaria, para Santa Cruz.

  • Libre y la agrupación Nuevos Éxitos realizando Obras de Santa Cruz, también para Santa Cruz.

  • Alianza Despierta, conformada por Demócratas y la agrupación ciudadana Un Solo Corazón de Beni, para el departamento de Beni.

  • Por el Bien Común, alianza entre Demócratas y la agrupación ciudadana Suma Escoma, para el departamento de La Paz.

  • Renovación 2026, conformada por ADN y dos naciones y pueblos indígenas, para el departamento de Oruro.

  • Demócratas y la agrupación ciudadana Pueblo Unido, para participar en el municipio de Pasorapa, departamento de Cochabamba.

  • Somos Oruro, alianza entre Demócratas y el pueblo indígena originario Ayni, para Oruro.

  • Demócratas y la agrupación ciudadana Nuevo Poder Ciudadano, para participar en el departamento de Santa Cruz.

Desde el TSE señalaron que el registro de alianzas marca una etapa clave del calendario electoral y refleja la participación activa de organizaciones políticas y ciudadanas en el proceso subnacional.

Arteaga precisó que, en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se registran las alianzas conformadas entre partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, mientras que en los tribunales electorales departamentales se inscriben las alianzas integradas únicamente por agrupaciones ciudadanas de alcance departamental o municipal.

 

