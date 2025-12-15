TEMAS DE HOY:
Comunidad

Lluvias dejan comunidades aisladas en Santa Cruz; colapsa puente y lanchas son el único acceso en El Torno

Las lluvias arrastraron un puente en El Torno y dejaron aisladas a varias zonas. Solo se puede ingresar por vía fluvial con apoyo de lanchas.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

15/12/2025 19:19

Lluvias dejan comunidades aisladas en Santa Cruz; lanchas son único acceso. FOTO: RED UNO

El departamento de Santa Cruz enfrenta graves afectaciones por lluvias intensas que provocaron el desborde de ríos y quebradas, dejando a varias comunidades aisladas.

En la comunidad de Espejos, en el municipio de El Torno, el puente principal fue arrastrado por la corriente, obligando a los pobladores y visitantes a utilizar lanchas como único medio de transporte.

Efectivos de las Fuerzas Armadas brindan apoyo logístico en la zona, asegurando el traslado de personas, alimentos y víveres, mientras el aislamiento dificulta el acceso a productos básicos y asistencia oportuna.

En paralelo, vecinos y voluntarios se han movilizado para organizar el envío de donaciones y alimentos, apoyando a familias que perdieron todo o que enfrentan dificultades severas.

El impacto de las lluvias se extiende a caminos destruidos, viviendas dañadas y servicios básicos interrumpidos, lo que genera una situación de alta vulnerabilidad en distintas zonas del departamento.

En comunidades como Nuevo Surutú, el agua arrasó viviendas y dejó poblaciones enteras con graves pérdidas materiales. Se reporta un aumento de personas evacuadas y una alerta activa por posibles nuevas precipitaciones.

 

 

