Lluvias dejan comunidades aisladas en Santa Cruz; colapsa puente y lanchas son el único acceso en El Torno

El departamento de Santa Cruz enfrenta graves afectaciones por lluvias intensas que provocaron el desborde de ríos y quebradas, dejando a varias comunidades aisladas.

En la comunidad de Espejos, en el municipio de El Torno, el puente principal fue arrastrado por la corriente, obligando a los pobladores y visitantes a utilizar lanchas como único medio de transporte.

Efectivos de las Fuerzas Armadas brindan apoyo logístico en la zona, asegurando el traslado de personas, alimentos y víveres, mientras el aislamiento dificulta el acceso a productos básicos y asistencia oportuna.

En paralelo, vecinos y voluntarios se han movilizado para organizar el envío de donaciones y alimentos, apoyando a familias que perdieron todo o que enfrentan dificultades severas.

El impacto de las lluvias se extiende a caminos destruidos, viviendas dañadas y servicios básicos interrumpidos, lo que genera una situación de alta vulnerabilidad en distintas zonas del departamento.

En comunidades como Nuevo Surutú, el agua arrasó viviendas y dejó poblaciones enteras con graves pérdidas materiales. Se reporta un aumento de personas evacuadas y una alerta activa por posibles nuevas precipitaciones.

