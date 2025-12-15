El Torno, el más golpeado por las lluvias: 257 personas evacuadas en tres días

Las intensas lluvias registradas en Santa Cruz mantienen en alerta al departamento y han convertido al municipio de El Torno en el más afectado por la emergencia. En solo tres días, 257 personas fueron evacuadas, mientras brigadas médicas y equipos de rescate continúan trabajando sin pausa.

Desde el sábado, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) ejecuta evacuaciones constantes en las zonas golpeadas por las precipitaciones. Según informó el vocero del COED, Carlos Hurtado, El Torno concentra la mayor afectación, además de más de 400 personas atendidas por brigadas médicas.

Hurtado explicó que, en varios casos, los afectados lograron salir caminando, realizando grandes esfuerzos en medio del agua y el lodo, ante la dificultad de acceso terrestre.

Del total de pacientes atendidos, 25 personas fueron internadas: 17 ya recibieron el alta médica, mientras que ocho continúan hospitalizadas con patologías leves. Solo dos pacientes presentaron complicaciones y fueron derivados a centros médicos de la ciudad de Santa Cruz.

Asimismo, el COED continúa ingresando a comunidades alejadas como Jardín de las Delicias, Surutú, Nueva Palestina y Cafetalcito, donde diariamente se entrega ayuda humanitaria.

Agua potable, alimentos, ropa y atención médica llegan a las familias damnificadas, con el objetivo de asistirlas o evacuarlas de manera segura, mientras persiste la emergencia climática en la región.

