Marcelo Arce pasó la noche en celdas policiales a la espera de declarar

Marcelo Arce, hijo del expresidente del Estado, permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tras haber sido aprehendido por la Policía, en el marco de una investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

De acuerdo con el reporte policial, Arce fue interceptado en la zona de Equipetrol, luego de un operativo en el que, inicialmente, no pudo ser ubicado. Posteriormente, agentes lograron dar con su paradero cuando presuntamente intentaba darse a la fuga junto a otras cuatro personas.

Durante los allanamientos realizados un día antes, las autoridades secuestraron aproximadamente 16 mil dólares y 40 mil bolivianos en efectivo, elementos que serán incorporados como parte de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía Anticorrupción.

Tras su aprehensión, Arce fue trasladado en primera instancia a dependencias cercanas al Palacio de Justicia y posteriormente a celdas policiales, donde pasó la noche a la espera de su declaración informativa.

El Ministerio Público prevé tomar su declaración en las próximas horas y definir su situación jurídica. No se descarta que en esta misma jornada se formalice una imputación en su contra y se establezca la fecha de su audiencia de medidas cautelares, donde un juez determinará si enfrenta el proceso en libertad o bajo detención preventiva.

Asimismo, las autoridades indicaron que la investigación podría alcanzar a otros familiares, en el marco de un proceso que continúa en desarrollo.

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