Entre el orden y el motor: un padre policía y mecánico que inspira en Cochabamba

Este jueves, en el marco de la celebración del Día del Padre, la historia de Julio César Córtez refleja el sacrificio y la dedicación de quienes combinan la vocación profesional con la paternidad.

Córtez es sargento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba, donde trabaja desde hace 20 años, 15 de ellos como investigador policial. Además, es mecánico de motocicletas, reparando motores con la misma precisión con la que descifra crímenes.

“Ser papá es lo más lindo de la vida porque vas a luchar por tus hijos, por tu familia, para poder sacarlos adelante y que sean personas de bien”, asegura Córtez, padre de Natalia, una niña de 12 años que considera el centro de su vida.

“Pido a Dios que la cuide y le dé salud siempre”, añade con emoción.

Para este sargento, el Día del Padre no es solo una fecha en el calendario, sino un recordatorio del compromiso y los sacrificios silenciosos que implica ser padre y profesional.

Entre el uniforme policial y las herramientas del taller, Córtez demuestra que el amor por los hijos puede estar presente en cada acto, por pequeño que parezca.

Su historia es un ejemplo de esfuerzo, entrega y pasión que inspira a la comunidad en este día especial.

Mira la programación en Red Uno Play