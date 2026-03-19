“Me vas a sacar canas verdes”: las frases de papá que marcaron tu infancia y seguro sigues escuchando

Hay frases que no pasan de moda. Frases que, apenas las escuchas, te transportan directo a la infancia. Y muchas de ellas tienen algo en común: vienen de papá.

En el marco del Día del Padre, el programa El Mañanero de Cochabamba revivió esos clásicos que marcaron generaciones enteras. En su segmento “El Manco del Espanto”, no faltaron las risas, la nostalgia y ese toque de verdad que todos reconocen.

Las frases que todos escuchamos alguna vez

Porque sí, todos tuvimos —o tenemos— un papá que dijo alguna de estas joyas:

“Bájale dos rayitas a tu tono”

“Cuando vos estás de ida, yo ya estoy de vuelta”

“Ahora te voy a premiar… te voy a felicitar” (cuando sabías que venía todo lo contrario)

“Preguntale a tu mamá”

Y cómo olvidar esas advertencias que mezclaban preocupación con una pizca de amenaza:

“No hagas eso porque te vas a caer… y si te caes y lloras, te va a ir peor”

O esas frases que, aunque confusas, siempre dejaban claro el mensaje:

“No me busques porque me vas a encontrar”

“Me vas a sacar canas verdes”

“Cerrá la boca y comé”

“Cállate… ¡y respóndeme!”

Más que palabras, recuerdos

Hoy, muchas de esas frases se recuerdan con una sonrisa. Lo que en su momento fue un reto, ahora se convierte en anécdota, en cariño y en identidad familiar.

Porque detrás de cada frase había algo más: cuidado, enseñanza, carácter… y mucho amor.

Un día para decir gracias

Este 19 de marzo no solo se celebra a los padres, sino también todo lo que dejaron en nosotros: sus consejos, su forma de ver la vida y, claro, esas frases que siguen vivas en cada familia.

Porque al final, todos crecimos escuchándolas… y sin darnos cuenta, muchos ya empezamos a repetirlas.

A continuación puedes revivir este divertido momento del programa:

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