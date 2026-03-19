Historias que abrazan: el Día del Padre en las calles de La Paz

La mañana avanzaba con su ritmo habitual: pasos apurados, mochilas pequeñas sostenidas por manos grandes y padres corriendo contra el reloj para dejar a sus hijos en el colegio antes de ir a trabajar. Pero por unos minutos, todo se detuvo.

En pleno Prado paceño, una mesa sencilla, pero llena de cariño, se convirtió en un espacio para agradecer. Jugos, café, fruta y un desayuno preparado con dedicación fueron el pretexto perfecto para acercarse a esos hombres que, sin pausa, sostienen a sus familias.

Algunos sonrieron con timidez. Otros, sorprendidos, no sabían qué decir. Pero hubo historias que tocaron el alma.

“Gracias, mamita… que Dios se lo bendiga”, dijo un hombre mientras recibía su desayuno.

Minutos antes había confesado que vive solo, que sus hijos ya no lo visitan. Ocho hijos, años de esfuerzo, sacrificios silenciosos y hoy, una soledad que pesa. Aun así, sus palabras no estaban cargadas de rencor, sino de una resignación que duele y enseña.

En contraste, a pocos pasos, un niño abrazaba fuerte a su papá.

“Él es mi héroe”, dijo con una sonrisa que lo decía todo.

El padre, emocionado, apenas pudo responder, pero en sus ojos se reflejaba ese orgullo que no necesita palabras.

Así, entre historias distintas, pero unidas por el mismo amor, la jornada dejó claro que ser padre es mucho más que un título. Es madrugar, es preocuparse, es dar incluso cuando no alcanza, es estar incluso cuando nadie lo ve.

La iniciativa de El Mañanero, acompañada por la heladería Brosso, no solo entregó desayunos. Regaló algo más valioso: tiempo, escucha y reconocimiento.

Porque en medio del ruido de la ciudad, a veces lo único que un padre necesita es eso que alguien le diga “gracias” y le recuerde que todo su esfuerzo sí vale la pena.

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