“Ellos me dicen papá”: Don Policarpio, el mecánico que convirtió su taller en escuela de vida

Entre herramientas, grasa y motores abiertos, hay un lugar donde no solo se reparan autos, también se forman personas.

Ahí está Don Policarpio. Manos firmes, mirada noble y una historia que no se mide en años, sino en sacrificios.

Más de dos décadas trabajando como mecánico, sin horarios, sin descansos, con días buenos y otros difíciles, pero siempre con el mismo objetivo: sacar adelante a su familia.

“Yo he vivido en la pobreza”, dice sin rodeos. Y tal vez por eso entendió desde muy joven que el único camino era trabajar y no rendirse.

Tiene cinco hijos y uno más que la vida le puso en el camino: su sobrino, seis en total, seis razones para seguir, incluso cuando todo cuesta.

Pero su familia no termina ahí. A su taller llegan jóvenes con sueños, con dudas, con ganas de aprender. Algunos sin rumbo, otros buscando una oportunidad y él, sin darse cuenta, se convirtió en algo más que un maestro.

“Para mí es como mi segundo papá”, dice uno de ellos.

Y no es el único, porque don Policarpio no solo enseña mecánica, enseña a levantarse, a ser responsable, a no rendirse. Les presta herramientas, pero también confianza, les corrige errores, pero también los impulsa a creer en ellos mismos.

“Ellos me dicen papá”, cuenta con una sonrisa sencilla.

Y ahí está todo, un padre no es solo el que da la vida, es el que guía, el que acompaña, el que se queda cuando otros se van.

En casa, la historia continúa.

Su hijo menor lo abraza fuerte. “Feliz día, papi, gracias por todo”, le dice. Y en ese abrazo se resume una vida entera de esfuerzo, madrugadas, cansancio, preocupaciones, pero también amor, valores y ejemplo.

Porque don Policarpio no solo levantó un taller, levantó una familia, levantó sueños, levantó personas.

Hoy, en el Día del Padre, su historia recuerda algo esencial: que hay hombres que trabajan con las manos, pero construyen con el corazón.

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